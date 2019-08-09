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Зеленский принял новое кадровое решение по СБУ

пятница, 09 августа 2019, 21:49
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Президент Владимир Зеленский принял новое кадровое решение по линии Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ о новом назначении опубликован на официальном сайте президента.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Николай Валерьевич Кулешов родился в 1973 году в Харькове. В 1995-ом закончил Киевской военный институт управления и связи, по специальности автоматизированные системы управления (инженер-математик), а также Львовский национальный университет им. Франко и Харьковскую национальную юридическую академию им. Я.Мудрого по специальности юрист-правовед.

В СБУ служит с 1995 года. С 2014 года полковник Кулешов был первым заместителем начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности.

Подробнее о том, почему многие назначения Зеленского не зависят от воли президента, читайте в материале "Апострофа": Агенты влияния: кого Зеленский назначает губернаторами.

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