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Забыли только траву покрасить: сеть повеселили фото подготовки к приезду Зеленского в Житомир

понедельник, 12 августа 2019, 15:25
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В Житомире к приезду президента Владимира Зеленского в одном из административных зданий старый побитый паркетный пол прикрыли новым зеленым ковром с геометрическим рисунком.

Об этом говорится в публикации сообщества "Баба і кіт" в Facebook.

Так, были опубликованы две фотографии – до (с голым полом) и после, когда ковер уже застелен. При этом никаких других деталей интерьера не было изменено.

"Чиновники Житомирской области расстелили к приезду Зеленского новый ковер", - говорится в публикации.

В то же время пользователи соцсети пошутили над дизайном ковра, упомянули еще ряд способов привести в порядок территорию к приезду "высокого" чиновника, традиционных для постсоветского пространства, а также высказали свое мнение относительно местных властей.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Зеленский в ходе поездки по Украине предложил местному чиновнику продать свой автомобиль и погасить за счет вырученных средств долги населения за отопление. Позже он предложил нардепу-мажоритарщику построить дорогу на своем округе за личные средства.

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