Угроза масштабной войны с Россией: украинский генерал жестко ответил человеку Зеленского

Генерал-лейтенант Василий Богдан жестко отреагировал на прогноз помощника главы ОПУ Ивана Апаршина, заявил, что в случае массированной атаки России на Украину сначала будет нанесен авиационный и ракетный удар, а затем начнется сухопутная операция.

"Военные могли бы сделать такие заявления, чтобы заострить внимание, повысить бдительность и боеготовность Вооруженных сил Украины и напомнить обществу, что Украина находится в состоянии вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому ни в коем случае нельзя вестись на псевдопацифистские вещи", - сказал Богдан в комментарии "Апострофу".

"Апаршину я посоветовал не вмешиваться в дела Министерства обороны и Генштаба Украины. Если он выполняет какое-то распоряжение Офиса Президента, чтобы повлиять на общественное сознание украинцев, запугивая их и склоняя к достижению "компромиссных", а на самом деле - капитулянтских - соглашений с Российской Федерацией, то ему там не место. Эта позиция вредит украинскому делу, разрушает репутацию Украины в глазах международного сообщества, а также поощряет агрессора к таким действиям, о которых он говорит", - подчеркнул генерал-лейтенант.

При этом он выразил сомнение, что в нынешней ситуации украинское руководство решится на радикальные капитулянтские шаги в войне с Россией.

"И я не думаю, что Российская Федерация, учитывая позицию Западного блока, решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины. Такая ситуация может развиваться только в том случае, если украинская сторона учитывая недостаточный опыт руководства в политике, в дипломатии, в управлении государством допустит какие-то ошибки, или Запад отвернется от нас, во что я не верю принципиально", - заявил Богдан.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - "Закошмарить" Украину: решится ли Путин на новую войну.