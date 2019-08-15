RU  UA  EN

пятница, 16 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 августа

10:35
С гробами, животными и потасовкой: появились фото и видео необычных акций протеста в Одессе
10:28
Скандал в Украине с детскими прививками: что не так с запретом допуска в школы и детсады
10:02
Game over: Свитолина вновь проиграла в США
09:59
Пора остановиться: оскароносная актриса заговорила о завершении карьеры
09:52
Настоящий рай: появились яркие фото курорта Кирилловка
09:23
Против России ввели новые санкции из-за подводной угрозы
09:17
Гламурное шоу для народа: в сети скандал вокруг шествия ко Дню Независимости в Киеве
08:40
У Зеленского озвучили план освобождения Крыма и Донбасса: чем он опасен для украинских бойцов
08:08
Минобороны попало в крупный скандал из-за новой техники для ВСУ: фото
08:00
День памяти Элвиса Пресли и именины Антона: какой праздник 16 августа
07:33
На Волыни чудом выжил заживо похороненный мужчина: детали дикой истории
07:02
Трамп решил купить самый большой в мире остров: раскрыты интересные детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В НАБУ рассказали о "схеме", из-за которой задержали Грымчака: инфографика

четверг, 15 августа 2019, 18:33
переглянути новину українською

В НАБУ опубликовали инфографику коррупционного правонарушения, в рамках расследования которого был задержан заместитель министра оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Публикация об этом появилась на официальном сайте бюро.

Отмечается, что подозреваемый и его помощник якобы завладели чужим имуществом в особо крупном размере. Представитель частного общества обратился к замминистра с просьбой решить проблему с возмещением долга через судебный орган. Подозреваемый заявил, что для урегулирования ситуации ему необходимо 100 тысяч долларов. Он планировал обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы тот оказал влияние на главу Кассационного суда Верховного суда Украины. Затем сумма предполагаемой взятки снизилась до 80 тысяч долларов.

Представитель общества также рассказал министру о проблеме с получением разрешений на стройку на территориях, подпадающих под закон "Об охране культурного наследия" в Киеве. Грымчак предложил урегулировать этот вопрос за миллион долларов. Указанная сумма должна была быть распределена между разными чиновниками в том числе КГГА и ряда министерств.

Замминистра и его помощник были задержаны "на горячем" после получения 480 тысяч долларов США.

Детективы НАБУ, сотрудники прокуратуры и СБУ устанавливают остальные обстоятельства дела.

Как сообщал "Апостроф", вечером 14 августа стало известно о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Юрия Грымчака. Размер взятки - почти 500 тысяч долларов.

Фотовзгляд

Все галереи
Прием боевика

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

Если при Зеленском осуществят стратегию три "Д", олигархов смогут на бутерброд намазывать - Алексей Арестович

Мы моделировали скачок Украины - депутат "Слуги народа" об учебе в Трускавце

Почему офис Зеленского против "ненужных" журналистов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: