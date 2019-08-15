В НАБУ рассказали о "схеме", из-за которой задержали Грымчака: инфографика

В НАБУ опубликовали инфографику коррупционного правонарушения, в рамках расследования которого был задержан заместитель министра оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Публикация об этом появилась на официальном сайте бюро.

Отмечается, что подозреваемый и его помощник якобы завладели чужим имуществом в особо крупном размере. Представитель частного общества обратился к замминистра с просьбой решить проблему с возмещением долга через судебный орган. Подозреваемый заявил, что для урегулирования ситуации ему необходимо 100 тысяч долларов. Он планировал обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы тот оказал влияние на главу Кассационного суда Верховного суда Украины. Затем сумма предполагаемой взятки снизилась до 80 тысяч долларов.

Представитель общества также рассказал министру о проблеме с получением разрешений на стройку на территориях, подпадающих под закон "Об охране культурного наследия" в Киеве. Грымчак предложил урегулировать этот вопрос за миллион долларов. Указанная сумма должна была быть распределена между разными чиновниками в том числе КГГА и ряда министерств.

Замминистра и его помощник были задержаны "на горячем" после получения 480 тысяч долларов США.

Детективы НАБУ, сотрудники прокуратуры и СБУ устанавливают остальные обстоятельства дела.

Как сообщал "Апостроф", вечером 14 августа стало известно о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Юрия Грымчака. Размер взятки - почти 500 тысяч долларов.