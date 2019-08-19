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В кабинете зама Луценко обнаружили неожиданную находку, назревает скандал: фото

понедельник, 19 августа 2019, 16:41
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В субботу, 17 августа в кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской было найдено прослушивающее устройство.

Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя ГПУ Юрия Луценко на странице в Facebook.

Она отметила, что следователи СБУ задокументировали находку.

По словам Сарган, в прокуратуре считают, что прослушивание установили сотрудники НАБУ, чтобы узнать оперативную информацию по делу об отдыхе главы бюро Артема Сытника за неизвестные средства. Именно Стрижевская составляла админпротокол по делу Сытника.

Пресс-секретарь главы ГПУ подчеркнула, что такое прослушивание является незаконным, поскольку разрешения на него выдано не было.

"По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство", - добавила Сарган.

Как сообщал "Апостроф", ранее нардеп Юрий Береза рассказал о вручении работниками Нацполиции админпротокола по делу о коррупционном деянии руководителю НАБУ Артему Сытнику. Он призвал руководителя НАБУ уйти с должности до полного раскрытия дел, связанных с ним.

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