RU  UA  EN

вторник, 20 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 августа

19:10
"Динамо" потеряло одного из легионеров на длительный срок
19:08
В Харькове подросток зверски убил девушку и закопал тело в лесу: подробности трагедии и фото
19:08
Скандал вокруг оскорбления журналистки "слугой народа" показали жесткой фотожабой
19:02
Ольга Фреймут засветилась на новом ТВ-канале: выбор ведущей изрядно огорчил ее зрителей
18:46
Виднеется "флаг" боевиков: сеть встревожило фото с линии разграничения на Донбассе
18:37
Отставка главы "всесильного" суда Киева: стало известно о новом повороте
18:27
Политолог раскритиковал правоохранителей за травлю семьи известного профессора Иванова
18:25
Вердикт суда блокирует инвестиции: Савчук призвал ускориться с решением проблемы оплаты за "зеленую" энергию
18:23
Уничтожили десятки боевиков: появился рассказ о впечатляющей операции ВСУ, фото
18:19
Угрожает не только ей: всплыли неожиданные подробности преследования Славы Каминской
18:12
Цена угля по формуле "Роттердам+" является самой низкой для Украины - итог совещания у президента с участием НАБУ
18:10
В деле скандального топ-чиновника и украинской чемпионки поставлена жирная точка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пробивает "окно в Европу": встречу Путина с Макроном высмеяли меткой карикатурой

вторник, 20 августа 2019, 17:35
переглянути новину українською

В сети была опубликована свежая фотожаба по мотивам встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в форте де Брегансон в Марселе.

Фотожабу опубликовал художник Сергей Елкин у себя в Facebook.

Так, он изобразил главу Кремля, который пытается пробить кирпичную стену головой Макрона, французского лидера он держит на руках как таран. Работа была названа "Окно в Европу".

Таким образом автор высмеял попытки французского президента пойти на компромисс с Путиным в ходе встречи и манипуляции российского президента, который этими переговорами преследовал цель найти рычаг давления на Европу, чтобы заново сблизиться с ЕС, несмотря на многократные и регулярные нарушения международного права.

Как писал "Апостроф", перед встречей с президентом РФ Путиным Эммануэль Макрон заявил, что существует "реальная возможность" установления мира на Донбассе. В ходе встречи глава Кремля заявил, что у него существует ряд требований к Украине и международным партнерам, которые могли бы "помочь в урегулировании конфликта на Донбассе".

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Деньги, банки, Укрнафта: что хочет Коломойский?

Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

Если при Зеленском осуществят стратегию три "Д", олигархов смогут на бутерброд намазывать - Алексей Арестович

Мы моделировали скачок Украины - депутат "Слуги народа" об учебе в Трускавце

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: