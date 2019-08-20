Пробивает "окно в Европу": встречу Путина с Макроном высмеяли меткой карикатурой

В сети была опубликована свежая фотожаба по мотивам встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в форте де Брегансон в Марселе.

Фотожабу опубликовал художник Сергей Елкин у себя в Facebook.

Так, он изобразил главу Кремля, который пытается пробить кирпичную стену головой Макрона, французского лидера он держит на руках как таран. Работа была названа "Окно в Европу".

Таким образом автор высмеял попытки французского президента пойти на компромисс с Путиным в ходе встречи и манипуляции российского президента, который этими переговорами преследовал цель найти рычаг давления на Европу, чтобы заново сблизиться с ЕС, несмотря на многократные и регулярные нарушения международного права.

Как писал "Апостроф", перед встречей с президентом РФ Путиным Эммануэль Макрон заявил, что существует "реальная возможность" установления мира на Донбассе. В ходе встречи глава Кремля заявил, что у него существует ряд требований к Украине и международным партнерам, которые могли бы "помочь в урегулировании конфликта на Донбассе".