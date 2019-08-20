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Раздраженные Украиной: о чем во Франции говорили Макрон и Путин

Все подробности встречи президентов Франции и России

Дмитрий Иванческул вторник, 20 августа 2019, 14:32
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Все подробности встречи президентов Франции и России Фото: gettyimages.com

В понедельник, 19 августа, во французском Форте Брегансон состоялась встреча президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. В течение 3,5 часов, которые длилась встреча, главы государств обсудили немало вопросов, в частности и конфликт на Донбассе.

При этом, как отмечают в соцсетях, Макрон был не только любезен с Путиным, но и наговорил едва ли не на героя России. Впрочем, ничего удивительного, кремлевский канал Russia Today устроил Макрону такой "праздник души" с освещением протестов "желтых жилетов", что ни на что другое кроме любезности с главой Кремля он пойти не мог.

"Апостроф" рассказывает, что наговорили Макрон и Путин и что их встреча сулит Украине.

Как все было

Кремлевские СМИ отслеживали визит Путина так дотошно, словно ждали что с ним вот-вот случится что-то страшное. Читайте сами:

RT: Курортники возле Форта Брегансон, где пройдет встреча президентов России и Франции. Наш корреспондент ждет прибытия Путина. Пока еще ходят в плавках, но полиции становится все больше.

РИА Новости: президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров. Самолет главы российского государства приземлился в Марселе. Планируется, что здесь он пересядет на вертолет и через час прилетит в форт Брегансон.

RT: После посадки в Марселе Владимир Путин сразу пересел в вертолет.

А чего стоит вот это?

РИА ФАН: Макрон сделал больно жене во время встречи с Путиным.

Макрон случайно задел локоть супруги – Бриджит, забыв о том, что у нее вывихнута рука. Вот же сволочь. Путин-то жену никогда не обидит. Ну, потому что …

И так далее, и так далее. Впрочем, Путин, кремлевские СМИ … чему тут вообще удивляться.

Сам Макрон с Путиным был более нежен, чем с женой. Всю делегацию РФ в жаркий солнечный день усадили в тени, а сам Макрон занял место на солнцепеке.

"Макрон так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам сидит на солнце. Поэтому я постараюсь быть кратким", — сказал Путин.

Европа от Лиссабона до Владивостока. О чем заявил Макрон

Перед началом встречи Макрон заявил о том, что она "очень важна" и отметил, что обсудит с Путиным переговоры по Донбассу в Нормандском формате, Сирию, Иран, а также окончание действия договора о РСМД. Он также выразил мнение, что ситуация в Украине идет к установлению мира.

Далее, уже во время встречи, президент Франции пошел на задабривание Путина.

"Я убежден, что Европа будет простираться от Лиссабона до Владивостока", - сказал он. Макрон отметил, что россияне это европейцы, а Москва имеет право быть частью европейской семьи.

Также он назвал правильным решение вернуть Россию в Совет Европы и выступил за то, чтобы ЕС и Россия нашли общий язык, отметив, что в этих отношениях Украина является главным "раздражителем". Он также добавил, что в Нормандском формате наметился новый фактор – фактор Владимира Зеленского.

Макрон также выступил за возвращение Москвы в G7, которая вновь должна стать G8. Он назвал Россию главной силой, которая "играет важнейшую роль в урегулировании кризисов" в мире.

"Я верю в европейскую Россию и в суверенную Европу, то есть Европу более сильную, которая должна обрести новые возможности на основе диалога с Россией", — сказал президент Франции.

Показательный момент. На официальной странице Макрона в Facebook появился пост на русском языке, который показывает только определенным пользователям. Скорее всего, тем, у кого по умолчанию в Facebook установлен русский язык.

Зеленский внушает оптимизм. Что сказал Путин

Говоря о разрыве договора о РСМД Путин в очередной раз подчеркнул, что во всем виноваты США, разорвавшие договор, а не Россия. При этом он традиционно умолчал, что не только США, но и страны ЕС обвиняли Россию в невыполнении ракетного договора и требовали прекратить разработку запрещенных ракет.

Говоря об Украине, Путин напомнил о разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что в украинском вопросе наметились вещи, которые "внушают осторожный оптимизм".

Также он опять намекнул, что Москва ждет от Киева исполнения Минских соглашений.

"Любая встреча в нормандском формате должна приводить к нормальным результатам, нужно добиваться выполнения уже достигнутых договоренностей", - отметил он.

Также Путин опять включил старую пластинку, заявив об особенности отношений России и Франции, так как обе страны внесли большой вклад в победу над нацизмом.

Говоря о европейской России глава Кремля отметил, что "Россия простирается до Тихого океана и это все - пространство европейской культуры".

"Вот это важно понимать. Но дело не в этом. Дело не том, что сегодня это кажется невозможным. То что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным", - завернул Путин.

Традиционно буднично Путин заявил, что никакого ядерного ЧП в России не было.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения (радиационного) фона там тоже не существует", - сказал Путин, чем серьезно разозлил сеть.

Не обошлось и без комментариев по поводу жестких разгонов митингов в Москве и других городах.

"В этом году до выборов не допущены 57 человек. Тоже за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Там просто фальсифицированные подписи, как утверждают эксперты избирательной комиссии. Существует законный способ разрешения споров — это судебные процедуры. И есть прецеденты … Минимум в отношении одного человека принято решение допустить его к выборам. Что касается самих вот этих событий … Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан, — не имеют права нарушать действующие законы и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", - сказал Путин.

Наговорил на героя России. Что об этом всем пишут в сети

Роман Цимбалюк

Поездки Путина в Европу очень полезны для всех. Где бы как ни в Париже у российского президента спросили, так что же взорвалось в Северном море и привело к повышению радиационного фона.

Именно за границей первое лицо может уделить внимание этой теме и сказать, что "все нормально", погибшие будут представлены к государственным наградам.

Только за пределами России Путин может высказаться о протестах в Москве, ведь дома ни один журналист не задаст ему этот вопрос.

Вопросы он легко парирует, хотя темы эти в России можно вообще игнорировать.

А в остальном все хорошо, прекрасная маркиза. Макрон - наш, Россия - это Европа.

Телеграм-канал Катарсис

Макрон вчера явно наговорил на Героя России:

  • Россия играет важнейшую роль в урегулировании кризисов;
  • Наши две великие нации должны жить вместе;
  • Россия является глубоко европейской страной. Мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока;
  • Нам необходимо обдумать, как преобразовать этот мировой порядок. В этом смысле отношения Франции и России, России и Европейского союза имеют абсолютно решающее значение. Я это подчеркивал уже неоднократно.

Рейтинг Макрона ниже 30%, а во Франции уже год бушует политический кризис и желтые жилеты. Видимо он решил, что терять ему уже нечего и пытается прощупать для себя новый имидж, при этом не оставляя надежд стать вместо Меркель президентом Европы

Евгений Магда

Эммануэль Макрон анонсировал в ближайшую неделю встречу на высшем уровне в нормандском формате.

Плюс - проблема урегулирования конфликта на Донбассе будет обсуждаться в признанном мировым сообществом, однако гибридном формате, последняя встреча Нормандии на высшем уровне проходила осенью 2016 года в Берлине.

Минус - Украина рискует получить ситуацию "3 против 1" с жестким принуждением к выполнению Минских договоренностей, поскольку в этом интересы Германии, Франции и России сегодня совпали. Сомнительно, что Владимир Зеленский сможет сопротивляться подобному давлению.

Баланс - вопрос формулировки и защиты национальных интересов Украины встает все острее, простых решений здесь нет.

Телеграм-канал Легетимный

Наш источник в Кремле сообщает, что Путин на встрече с Макроном передал ряд требований, после которых Россия готова к Нормандской встрече между руководителями стран.

Также Макрон затронул тему "признания" Россией выборов в Украине. Наш источник сообщает, что Россия признает украинские выборы после того, как Украина начнет выполнять Минские соглашения, а для начала выполнит ряд условий, которые она взяла на себя во время "Парижской встречи" 12 июля.

Скорее всего, признание украинских выборов Россией произойдет незадолго до Нормандской встречи между главами государств.

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