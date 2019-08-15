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В Раде намечается большая оппозиция против Зеленского: что известно

четверг, 15 августа 2019, 14:43
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Оппозицию партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде могут составить все остальные фракции, причина этому – неприемлемое для них распределение комитетов парламента.

Об этом сообщил "Апострофу" источник в "Слуге народа".

Так, он отметил, что практически все главы комитетов в парламенте будут от президентской партии.

"Должности первых заместителей и секретарей мы отдадим "Голосу" и "Батькивщине", - сообщил он.

В то же время избранный народный депутат партии "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что такая перспектива их не устроит. Этот же тезис повторил представитель "Батькивщины" Иван Крулько.

Оба нардепа отметили, что руководство в комитетах "нужно распределить не по партийному признаку, а по профессиональному".

Отдельные народные избранники отмечают, что попытка "Слуги народа" забрать все комитеты обернется тем, что и "Голос" и "Батькивщина" объединятся с партией экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" в парламенте в единую оппозицию, как назвал ее собеседник "Апострофа" – "демократическая оппозиция, которая всегда будет готова подставить плечо".

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Слуге народа" анонсировали, что с 29 августа в Верховной Раде заработает "Большой брат" – система проверки работы народных депутатов. Отдельные депутаты высказались категорически против запуска системы, назвав ее "признаком диктатуры".

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