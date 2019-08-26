У Зеленского готовятся изменить систему голосования в Раде: что известно

Команда президента Владимира Зеленского планирует запустить в парламенте новую систему голосования "Рада-4".

Об этом в эфире телеканала "НАШ" сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Он отметил, что главное различие системы – реакция на отпечаток пальца депутата, а не на касание к кнопке при голосовании.

"Мы поднимаем вопрос о системе Рада-4. Рада-3 – это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о Раде-4, то это реакция на отпечаток пальца депутата", - объяснил нардеп.

По словам политика, сейчас в партии ведут переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить технический запуск проекта. Также в регламент работы Верховной Рады будут внесены соответствующие изменения, с юристами обсуждают указанные правки.

Стефанчук также назвал приблизительные сроки запуска системы. Он считает, что "Рада-4" может быть готова к эксплуатации после зимних каникул в парламенте.

"Где-то в течение полугода ("Раду-4" введут в эксплуатацию – "Апостроф"). Вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь, что после зимних каникул мы сможем перейти на совершенно новую систему голосования", - подытожил политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее в команде президента анонсировали работу над проектом, который сократит количество депутатов в Верховной Раде.