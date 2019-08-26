RU  UA  EN

понедельник, 26 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 августа

16:39
Тело собирали по кусочкам: всплыли детали смертельного ДТП под Одессой по вине экс-регионала
16:32
​Индия хочет отказаться от российского оборудования для АЭС: росСМИ узнали причину
16:30
В Киеве устроили стрельбу из-за девушки, есть пострадавший: опубликованы фото
16:29
Терминаторы все ближе: в футболе могут внедрить роботов
16:19
Борцу с коррупцией под Харьковом преподнесли жуткий "подарок": опубликованы фото
15:56
На параде Зеленского в Киеве заметили странную "фишку": опубликованы фото
15:56
Попытки Трампа "протащить" Путина в G7 высмеяли меткой карикатурой
15:22
У Зеленского рассказали, какие комитеты в Раде отдадут оппозиции
15:22
Стало известно о смерти молодого ветерана АТО: опубликованы фото
15:07
Погоня за хулиганом обернулась смертельным ДТП под Львовом: фото
14:49
Путин вызвал гнев россиян заявлением о росте доходов: опубликовано видео
14:42
Сборная Украины завоевала семь медалей на летнем чемпионате мира по биатлону
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского готовятся изменить систему голосования в Раде: что известно

понедельник, 26 августа 2019, 13:54
переглянути новину українською

Команда президента Владимира Зеленского планирует запустить в парламенте новую систему голосования "Рада-4".

Об этом в эфире телеканала "НАШ" сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Он отметил, что главное различие системы – реакция на отпечаток пальца депутата, а не на касание к кнопке при голосовании.

"Мы поднимаем вопрос о системе Рада-4. Рада-3 – это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о Раде-4, то это реакция на отпечаток пальца депутата", - объяснил нардеп.

По словам политика, сейчас в партии ведут переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить технический запуск проекта. Также в регламент работы Верховной Рады будут внесены соответствующие изменения, с юристами обсуждают указанные правки.

Стефанчук также назвал приблизительные сроки запуска системы. Он считает, что "Рада-4" может быть готова к эксплуатации после зимних каникул в парламенте.

"Где-то в течение полугода ("Раду-4" введут в эксплуатацию – "Апостроф"). Вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь, что после зимних каникул мы сможем перейти на совершенно новую систему голосования", - подытожил политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее в команде президента анонсировали работу над проектом, который сократит количество депутатов в Верховной Раде.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине

Деньги, банки, Укрнафта: что хочет Коломойский?

Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

Если при Зеленском осуществят стратегию три "Д", олигархов смогут на бутерброд намазывать - Алексей Арестович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: