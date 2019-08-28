Известный нардеп оскандалился странным заявлением об Украине на ТВ: опубликовано видео

Бывший лидер Социалистической партии Украины, нардеп Илья Кива оскандалился в прямом эфире телевизионного шоу, заявив, что вместе со сторонниками будет бороться против Украины и украинского народа.

Видео с соответствующим заявлением было выложено в сообществе "Рагу.ли" в Facebook.

"Мы будем бороться за вас. Будем отстаивать ваши интересы. Для этого мы пришли в политику, получили ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа", - сказал политик.

Администраторы сообщества отметили искренность Кивы в ходе его обращения. Также было отмечено, что момент со странным заявлением попал в эфир.

Пользователи соцсети под видео призвали СБУ отреагировать на заявление.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад Илья Кива стал участником крупного скандала в эфире телевизионного шоу, когда назвал Томос и украинский язык "воздухом, которым нас пытаются накормить", в ответ его оппонент – политолог Владимир Цыбулько заметил, что "дети Кивы без Томоса и украинского языка вырастут млекопитающими".