RU  UA  EN

среда, 28 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 августа

17:31
Очень неудобно получилось: сеть взбудоражила странная деталь на фото Зеленского
17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
17:21
Куриный маршал вместо Октября: сети повеселили фото "декоммунизации" в Донецке
17:09
10 актеров, которые сыграли Чарльза Мэнсона в кино и сериалах
16:55
Россия может передать Украине двух политзаключенных: фамилии и подробности
16:54
В Киеве началась встреча Зеленского со "слугами народа": первые подробности и фото
16:50
Обрушение дома в Дрогобыче: появилось видео с парнями, которые первыми бросились спасать людей
16:46
Швейцарские правозащитники из "Сети Солидарности" поприветствовали освобождение Вышинского
16:42
16-летняя дочь Елены Кравец попробовала себя в роли модели: и это, похоже, успех
16:39
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" обещают продолжать борьбу за освобождение украинских узников совести
16:36
Журналисты рассказали о главных претендентах на кресло министра инфраструктуры
16:27
Преемником Супрун может стать уволенный Порошенко чиновник
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальный олигарх забавно описал Богдана и предупредил Зеленского

среда, 28 августа 2019, 11:50
переглянути новину українською

Бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен Игорь Коломойский положительно оценил работу команды главы государства в первые сто дней его пребывания в должности, однако предупредил о возможном развале внутри партии "Слуга народа".

Об этом он заявил во время интервью "Цензор.Нет".

Бизнесмен отметил медийную грамотность и коммуникабельность своего бывшего адвоката, а ныне руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

"Они пока грамотно все делают, все нормально. Но еще пребывают в эйфории, им кажется, что море по колено. Я им пытаюсь как-то донести, что у Петра Алексеевича было 303 человека парламентское большинство в ноябре 14-го года. И через год все, как дым над водой развеялось. Но пока меня не слышат… Богдан есть для советов. Он все знает. Если не знает, то в Фейсбук заходит, там все подскажут", - заметил он.

Также он оценил вероятность проведения досрочных местных выборов в Украине. По мнению экс-партнера президента, в таком голосовании в данный момент нет смысла.

"А зачем? Там же по Конституции, если сейчас проведешь, все равно в 20-м надо снова. Так (зачем) сейчас это делать, отвлекать от важных задач?", - отметил бизнесмен.

Также Игорь Коломойский дал объяснения медиа-скандалам, связанным с Богданом. По его словам, тот просто не привык к реальному общению и вынесению его заявлений в публичный формат.

"Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Фейсбуком, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона. Я детям своим вообще запрещаю за обеденный стол брать телефоны, айфоны, гаджеты любые. То, что Богдан выдал с журналистами, я считаю, что это явление, раньше говорили "человек из футляра", а теперь "человек из Фейсбука". Он вышел из виртуального мира, а его что-то спрашивают. Он говорит: "А вы кто такие? Вы журналисты? Что вы от меня хотите типа?" – "Общественное мнение, значимая информация". – "Та я не знаю, мы с миром общаемся совсем по-другому, отстаньте от меня ". Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная. А когда они к Зеленскому подскочили в предвыборную кампанию? Так же напали на Богдана. А человек только из Фейсбука вернулся, надо же понимать, у него там свои мысли, у него там большое сообщество, правильно? Лайкают, и тут ему сразу бах по голове эти "свободовцы". Ничего страшного", - заметил олигарх.

Как сообщал "Апостроф", ранее прессе стало известно, кого Игорь Коломойский планирует продвинуть в новый состав правительства из предыдущих министров.

Фотовзгляд

Все галереи
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Чем запомнился президент Зеленский за первую стометровку: важное, веселое и грустное

Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине

Деньги, банки, Укрнафта: что хочет Коломойский?

Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: