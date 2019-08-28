Скандальный олигарх забавно описал Богдана и предупредил Зеленского

Бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен Игорь Коломойский положительно оценил работу команды главы государства в первые сто дней его пребывания в должности, однако предупредил о возможном развале внутри партии "Слуга народа".

Об этом он заявил во время интервью "Цензор.Нет".

Бизнесмен отметил медийную грамотность и коммуникабельность своего бывшего адвоката, а ныне руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

"Они пока грамотно все делают, все нормально. Но еще пребывают в эйфории, им кажется, что море по колено. Я им пытаюсь как-то донести, что у Петра Алексеевича было 303 человека парламентское большинство в ноябре 14-го года. И через год все, как дым над водой развеялось. Но пока меня не слышат… Богдан есть для советов. Он все знает. Если не знает, то в Фейсбук заходит, там все подскажут", - заметил он.

Также он оценил вероятность проведения досрочных местных выборов в Украине. По мнению экс-партнера президента, в таком голосовании в данный момент нет смысла.

"А зачем? Там же по Конституции, если сейчас проведешь, все равно в 20-м надо снова. Так (зачем) сейчас это делать, отвлекать от важных задач?", - отметил бизнесмен.

Также Игорь Коломойский дал объяснения медиа-скандалам, связанным с Богданом. По его словам, тот просто не привык к реальному общению и вынесению его заявлений в публичный формат.

"Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Фейсбуком, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона. Я детям своим вообще запрещаю за обеденный стол брать телефоны, айфоны, гаджеты любые. То, что Богдан выдал с журналистами, я считаю, что это явление, раньше говорили "человек из футляра", а теперь "человек из Фейсбука". Он вышел из виртуального мира, а его что-то спрашивают. Он говорит: "А вы кто такие? Вы журналисты? Что вы от меня хотите типа?" – "Общественное мнение, значимая информация". – "Та я не знаю, мы с миром общаемся совсем по-другому, отстаньте от меня ". Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная. А когда они к Зеленскому подскочили в предвыборную кампанию? Так же напали на Богдана. А человек только из Фейсбука вернулся, надо же понимать, у него там свои мысли, у него там большое сообщество, правильно? Лайкают, и тут ему сразу бах по голове эти "свободовцы". Ничего страшного", - заметил олигарх.

Как сообщал "Апостроф", ранее прессе стало известно, кого Игорь Коломойский планирует продвинуть в новый состав правительства из предыдущих министров.