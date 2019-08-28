Зеленский отказался переезжать с Банковой в Украинский дом: подробности и реакция сети

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует переезжать в Украинский дом, где сейчас располагается Офис президента в Киеве.

Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Иван Юнаков, передает Обозреватель.

"Не захотели создавать возможные пробки. Далеко не факт, что они будут – расчет показал, что их не будет, если мы уберем островки безопасности. Но все равно президент сказал, что не будет пока переезжать в то место", – объяснил он.

По его словам, не исключено, что решением этой проблемы может стать новый правительственный квартал далеко от цента столицы, к примеру, на левом берегу Киева.

"Первое – у нас в Украине, особенно в Киеве, не хватает гостиниц. Это факт. Музеев не хватает. На Банковой, как и говорил изначально Владимир Зеленский, будет музей, в случае, если он переедет", – добавил нардеп.

В сети тут же стали саркастически высказываться по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", перенос Администрации президента с улицы Банковой может обойтись в десятки миллионов долларов.