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Не шатайте рояль: новые жесткие фотожабы на первый день работы Рады

пятница, 30 августа 2019, 09:36
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29 августа стал первым днем работы нового созыва Верховной Рады Украины. А украинцы продолжают высмеивать первый день работы новоизбранных парламентариев.

Пользователи сети опубликовали новую серию искрометных фотожаб.

Так, на одной из свежих фотожаб можно увидеть министра внутренних дел Арсена Авакова, лицо которого облито зеленой краской, в подписи: "Пофарбувався".

Напомним, в первый день работы нового созыва Верховной Рады, стал известен состав парламентских комитетов.

Как сообщал "Апостроф", представители партии "Слуга народа" заявили, что в сессионном зале парламента очень тесные и неудобные кресла.

Также в сети появилась секретная методичка-рекомендация для депутатов партии "Слуга народа" о том, как отвечать на ряд стандартных "острых" вопросов журналистам.

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