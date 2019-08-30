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В Раду из "запаса" прошел еще один человек из "Квартала 95": фото

пятница, 30 августа 2019, 15:36
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К партии "Слуга народа" в Верховной Раде присоединилась еще один член команды шоу "Квартал 95" Ольга Руденко.

Об этом стало известно из избирательно списка партии.

Ольге Руденко 40 лет, ранее она работала в студии "Квартал 95" менеджером по маркетингу.

Ее сестрой является PR-директор "Квартала" Татьяна Руденко.

Помимо Руденко в Раду по спискам партии "Слуга народу" должны пройти Анатолий Остапенко (51 год, директор фирмы "Альфаюрконсалтинг"), Татьяна Цыба (42 года, пресс-секретарь "Слуги народа"), Иван Калаур (51 год, заведующий кафедры гражданского права в Тернопольском национального экономического университета), Юлия Гришина (41 год, профессор кафедры трудового права университета им. Т. Шевченко).

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховная Рада прекратила полномочия пяти депутатов: Алексея Оржеля (министр энергетики и защиты окружающей среды), Владислава Криклия (министр инфраструктуры), Анны Новосад (министр образования), Дениса Малюськи (министр юстиции) и Михаила Федорова (министр цифровой трансформации).

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