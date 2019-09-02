Нардепов будут нагибать: в Раде начались "торги" из-за неприкосновенности

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая является второй по численности в Верховной Раде, не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

"Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех", - заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

В частности известно, что фракция ОПЗЖ не голосовала за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что задумали в Раде на 3 сентября.