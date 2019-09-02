Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде: появилась реакция сети

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что ездить на велосипеде на работу не может, поскольку ему угрожает опасность.

Об этом он заявил журналистам, передает УНН.

Глава государства не стал называть фамилии людей, которые ему угрожают, но отметил, что примеры предполагаемых "покушений" уже были.

"Очень сложный вопрос. Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу - мне не разрешают. Из-за ... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - сказал Зеленский.

В сети пояснения президента встретили смешанной реакцией – с одной стороны ему припомнили кортеж, который больше, чем у предыдущего гаранта, с другой – выразили солидарность.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали новую порцию фотожаб относительно грядущего в декабре "путча Порошенко", который якобы имеет своей целью свержение президента Зеленского и его команды.