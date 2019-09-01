Первым захватим Юзика: сеть рассмешила меткая фотожаба на "зимний путч Порошенко"

В интернете продолжают публиковать фотожабы в ответ на скандал вокруг "зимнего путча", который, по заявлению нардепа от "Слуги народа" Лизы Богуцкой, якобы готовит экс-президент Украины Петр Порошенко.

В одной из фотожаб упомянули и Юзика - актера "Вечернего квартала" Юрия Корявченкова, который также прошел в Раду от партии Владимира Зеленского.

Напомним, ранее в Одессе на съемках новых выпусков проекта "Вечерний квартал" актеры попрощались со своим уже бывшим коллегой Юрием Корявченковым.

Между тем, Корявченков интересно ответил на вопрос журналиста о том, что ощущает в связи с началом работы в Верховной Раде.

Также новый созыв Верховной Рады, который начал свою работу в четверг, 29 августа, в сети показали одним фото, которое не могло не вызвать саркастический смех среди украинцев.