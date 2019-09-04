У Зеленского задумали ликвидровать скандальное управление СБУ

Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП).

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс", ссылаясь на слова премьер-министра Алексея Гончарука.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - заявил он.

Гончарук также ожидает активизации действий по защитите бизнеса от "произвола" силовиков.

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Кабмин ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции. Планируется создание нового органа для борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями - Службы финансовых расследований.

Как сообщал "Апостроф", в правительстве под председательством Алексея Гончарука приняли решение провести первое заседание в новом формате – без журналистов.