Депутаты Рады показали свое жилье в центре Киева: опубликованы фото

Народные депутаты Украины заселились в столичные отели "Киев" и "Национальный", которые находятся неподалеку от Верховной Рады.

Об этом сообщает издание "Вести".

СМИ показали жилье народных избранников: кому-то достались двухкомнатные гостиничные номера, а кто-то вынужден ютиться в очень маленьких комнатах. Но по словам нардепов, очень много работы в сессионном зале и в комитетах, потому времени сидеть в четырех стенах у них нет.

"Я прихожу в номер только для того, чтобы переночевать. Времени хватает только на то, чтобы поспать и переодеться перед следующим рабочим днем", - поделился мажоритарщик со Львовской области от "Слуги народа" Орест Саламаха.

Он отметил, что в целом своим маленьким номером доволен. Он находится на седьмом этаже гостиницы "Киев". Вид с балкона прекрасный - здание Верховной Рады - как на ладони.

"В принципе, я и выбрал этот номер в том числе за вид с балкона. Когда нам показывали номера, этот был первым. Я зашел, посмотрел с балкона и понял, что хочу здесь жить", - отметил Саламаха.

В номерах есть все необходимое для жизни, однако в минимальном количестве: горячая вода, маленький холодильник, телевизор и вайфай. Нет ни кипятильников, как раньше, ни электрочайников.

"Со временем планирую купить чайник, потому, что иногда хочется выпить горячего чая или кофе, но спускаться на улицу для этого не очень удобно. Телевизор еще не включал ни разу - слишком много работы. Вайфаем тоже пока не пользовался, у меня отлично ловит мобильный интернет", - рассказал депутат.

Также он заявил, что завтракает и ужинает в комитетах Верховной Рады или в парламентском буфете. Но иногда может перекусить чем-то и в номере.

"Вот вчера пиццу себе заказывал, на ужин. Родные передали колбасу и мясо. Еще в холодильнике есть йогурты. Купил на утренний перекус", - показал свой "запас" депутат.

Он добавил, что его все устраивает в новом жилье.

"В целом мне нравится, что отель находится так близко возле Рады. На дорогу уходит реально всего лишь несколько минут. Но в будущем планирую переехать в отдельную квартиру. У меня недавно родился сын, поэтому хочу семью перевезти в Киев. Ведь семье с маленьким ребенком в номере отеля будет точно неудобно", - с улыбкой добавил нардеп.

На 18 этаже поселился коллега Саламаха по фракции, тоже мажоритарщик, но по Ивано-Франковской области Игорь Фрис. К слову, коридоры на этажах практически ничем не отличаются: сравнительно недавно в отеле был ремонт. Старый скрипучий паркет и красные дорожки заменили на светлый ковролин, на стены повесили небольшие картины с красивыми пейзажами. В целом все выглядит довольно уютно. У Игоря Фриса двухкомнатный номер с гостинной, спальней двумя балконами.

"Правда на балконе я был всего лишь один раз на одном из них - звонил жене. А просто постоять полюбоваться видом нет времени. Мне коллеги кстати показывали, где что находится: где Оболонь, а где Подол", - сказал нардеп.

У него в гостинной есть небольшой столик, удобные кресла, телевизором. Также есть письменный стол, за которым народный депутат в ноутбуке пишет законопроекты. Он признался, что в отличие от своего коллеги, сразу знал, где будет жить.

"Я свой номер забронировал сразу, как только смог. Здесь до меня жил мой хороший друг и коллега (бывший народный депутат, совладелец горнолыжного курорта "Буковель" Игорь Шевченко - ред.). Поэтому я заселился именно сюда", - отметил Фрис.

От предшественника ему достались штыри в стене на одной из комнат.

"Здесь раньше висел турник. Но потом, когда депутат съезжал, забрал его с собой. Мне они не мешают, буду по необходимости на них одежду вешать", - пошутил нардеп.

Также в спальне у Фриса есть кровать, трюмо и небольшая стойка для одежды.

"Но вы знаете, телефон в спальне не ловит совсем. По слухам прямо под моим номером находится номер бывшего спикера парламента Андрея Парубия, в котором куча спецтехники, поэтому сигнал телефона глушится", - рассказал нардеп.

В отличие от небольшого номера Ореста Саламахи, у Игоря Фриса тихо и прохладно.

"Я кондиционер включаю, но только в одной комнате. В спальне нет, чтобы не заболеть. Но мне хватает. Поэтому прихожу - и в номере очень приятная прохлада".

Перевозить семью нардеп в Киев не намерен. "У меня очень большая семья, они точно здесь не поместятся", - посмялся Фрис.

В холодильнике у народного избранника тоже йогурты и мясо.

"Но вот порезать мясо нечем. В ближайшее время планирую купить и электрочайник, и нож, и досточку, чтобы было на чем резать. А то мясо купил, а разрезать его нечем", - рассказал нардеп.

Завтракать и ужинать, Игорь Фрис, как и Орест Саламаха, ходит в парламентские комитеты. В буфете Верховной Рады он пока еще ни разу не был.

"Там очереди страшные, настоящий дурдом. А в комитетах вполне прилично готовят, ну как в обычных столовых. Мне хватает... Мы все прекрасно понимали, на что мы идем. Наша главная задача - принятие эффективных для государства законопроектов. А мелкие бытовые неудобства, которые кто-то может испытывать - ничего, переживем", - добавил Фрис.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 3 сентября, в Верховной Раде произошло историческое голосование - на 28 год независимости Украины народных депутатов лишили неприкосновенности.