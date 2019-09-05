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Зеленский, Богдан и другие: эксклюзивные фото начала работы Антикоррупционного суда

четверг, 05 сентября 2019, 11:54
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В четверг, 5 сентября, в Киеве после двух лет на согласование создания и организации работы Антикоррупционный суд начал свою работу.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Создание суда, рассматривающего коррупционные дела с участием топ-чиновников, было одним из основных требований западных партнеров для предоставления финансовой помощи стране. Верховная Рада приняла закон о создании суда летом 2018 года, весной 2019 завершился отбор судей.

Работа суда началась под торжественную речь президента Владимира Зеленского, также на мероприятии присутствовали председатель ОПУ Андрей Богдан и другие чиновники высшего звена.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Известно, что в ближайшеевремяв Антикоррупционный суд передадут дела НАБУ, включая производства против Романа Насирова, Николая Мартыненко и апелляцию мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский заявил, что осенью 2019 года, после запуска Антикоррупционного суда, могут начаться судебные процессы над топ-коррупционерами.

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