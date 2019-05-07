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Названа дата старта работы Высшего антикоррупционного суда

вторник, 07 мая 2019, 21:22
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Высший антикоррупционный суд Украины начнет свою работу с 5 сентября 2019 года.

Соответствующее решение было принято на собрании судей Высшего антикоррупционного суда, сообщает корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.

"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда решило определить днем начала работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября 2019 года", - отметил судья.

Ответственным за старт работы суда назначен председатель ВАКС.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что председателем Высшего антикоррупционного суда стала Елена Танасевич, которая ранее была судьей Печенежского районного суда Харьковской области.

Также стало известно, что ее заместителем стал представитель адвокатуры Евгений Крук.

Кроме того, были назначены следственные судьи ВАКС.

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