Еще один нардеп попался на серьезном нарушении при голосовании в Раде: видео

Журналисты зафиксировали случай кнопкодавства в Верховной Раде со стороны народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко.

Об этом сообщает движение "Честно".

Согласно информации журналистов, Литвиненко жал на кнопку за своего коллегу Александра Скичко еще 3 сентября, то есть формально это был первый случай нарушения ст. 84 Конституции Украины в новом составе парламента.

Также были опубликованы фото и видео в подтверждение указанного факта.

Следует отметить, что в этот же день Литвиненко грозил у себя в соцсетях, что в 9-м созыве Верховной Рады за конпкодавство будут лишать мандата.

Как сообщал "Апостроф", 10 сентября, в Верховной Раде Украины 9-го созыва впервые зафиксировали случай "кнопкодавства". Нарушение Конституции допустил мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.