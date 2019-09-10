Открыл "сезон": нардепа поймали на серьезном нарушении при голосовании в Раде, видео

Во вторник, 10 сентября, в Верховной Раде Украины 9-го созыва впервые зафиксировали случай "кнопкодавства".

Об этом сообщают на сайте общественного движения "Честно".

Статью 84 Конституции Украины нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ во время голосования за президентский законопроект об импичменте (№1012).

Инцидент сняли на видео, где заметно, что депутат давил кнопку вместе другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

В комментарии Ковалев сначала опровергал факт "кнопкодавства", но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

"(Отношусь к "кнопкодавству" - ред.) очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше... Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка...", - заявил депутат.

В то же время Максим Ефимов на вопрос активистов, почему Ковалев нажал его кнопку, начал отшучиваться.

"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста", - заявил он.

Отмечают, что Александра Ковалева в ВРУ 9-го созыва избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

"В Зайцево Ковалев прибегал к явному "гречкосейства", воспользовавшись затруднительным положения жителей прифронтового поселка. Например, кандидат обеспечил пятиэтажку насосной станцией водоснабжения, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолье. Местным детям Ковалев подарил спортивный инвентарь и так же угощал их блюдами. Во время кампании кандидат жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса", - пишут на сайте "Честно".

Как сообщал "Апостроф", Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект, предлагающий лишать депутатов возмещения расходов на выполнение депутатаских полномочий в случае пропуска без уважительных причин заседаний Рады или комитетов.