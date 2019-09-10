RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Открыл "сезон": нардепа поймали на серьезном нарушении при голосовании в Раде, видео

вторник, 10 сентября 2019, 17:10
переглянути новину українською

Во вторник, 10 сентября, в Верховной Раде Украины 9-го созыва впервые зафиксировали случай "кнопкодавства".

Об этом сообщают на сайте общественного движения "Честно".

Статью 84 Конституции Украины нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ во время голосования за президентский законопроект об импичменте (№1012).

Инцидент сняли на видео, где заметно, что депутат давил кнопку вместе другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

В комментарии Ковалев сначала опровергал факт "кнопкодавства", но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

"(Отношусь к "кнопкодавству" - ред.) очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше... Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка...", - заявил депутат.

В то же время Максим Ефимов на вопрос активистов, почему Ковалев нажал его кнопку, начал отшучиваться.

"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста", - заявил он.

Отмечают, что Александра Ковалева в ВРУ 9-го созыва избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

"В Зайцево Ковалев прибегал к явному "гречкосейства", воспользовавшись затруднительным положения жителей прифронтового поселка. Например, кандидат обеспечил пятиэтажку насосной станцией водоснабжения, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолье. Местным детям Ковалев подарил спортивный инвентарь и так же угощал их блюдами. Во время кампании кандидат жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса", - пишут на сайте "Честно".

Как сообщал "Апостроф", Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект, предлагающий лишать депутатов возмещения расходов на выполнение депутатаских полномочий в случае пропуска без уважительных причин заседаний Рады или комитетов.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как "слуга народа" Северин прокуратуру Днепропетровской области провел

Налог имени Коломойского: как украинский бюджет теряет во благо России

Зе-монстры: зачем команде Зеленского понадобилось сокращать Кабмин

О налоговой политике Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: