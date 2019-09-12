"Рабство" и лишение зарплат: какие сюрпризы готовят в Раде "слуги народа"

В партии "Слуга народа" планируют ввести в Верховной Раде больше средств контроля над народными депутатами.

В частности, в законопроекте "О внесении изменений в Регламент ВРУ относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины" предлагается принудить каждого депутата состоять только в той фракции, от политической силы которой он прошел в парламент. В случае, если нардеп решит выйти из фракции, то за этим последует наказание – лишение мандата.

Действующие нормы законодательства также предусматривают императивный мандат, но в том случае, если депутат самостоятельно объявит о своем выходе из фракции. Если же сама фракция решила выгнать парламентария, то он становится внефракционным и уже может сам выбирать, с кем ему идти дальше. В "Слуге народа" намерены изменить эту норму и также получить полномочия для лишения мандата.

В то же время, источники "Апострофа" в самой фракции признают, что этот момент дискуссионный и по нему нет единой позиции.

"Существуют опасения, что принятие таких норм приведет, грубо говоря, к крепостному праву в парламенте, что не соответствует демократическим нормам", – говорится в материале.

Кроме того, планируется изменение количества инициаторов законопроектов. По нынешним нормам каждый депутат может регистрировать от своего имени проекты законов. Планируется, что подавать законопроекты смогут только группы депутатов: количество парламентариев будет зависеть от количества нардепов в наименьшей фракции.

Кроме того, в СН анонсировали голосование за введение наказания для прогульщиков. Народных избранников, которые пропускают большую часть заседаний Рады и комитетов в течение месяца, хотят лишить зарплаты за этот период.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде.