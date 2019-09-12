СМИ рассказали, почему команда Зеленского должна уволить Сытника с должности главы НАБУ

Журналисты считают, что главным тормозом борьбы с коррупцией в Украине стал директор НАБУ Артем Сытник, и новое руководство государства должно уволить его с должности.

Об этом говорится в статье "Освобождение Артема Сытника как лакмусовая бумажка в борьбе с коррупцией команды Владимира Зеленского", опубликованной на портале "Антикор".

"К началу 2015 года первый его заместитель Г. Углава в Израиле тайно встречался с бывшим чиновником Януковича - Эдуардом Ставицким. В 2016 году Сытник попытался вмешаться в выборы США, сфальсифицировав материалы уголовного дела. В 2018 году он не задекларировал продажу имущества в оккупированном Крыму. В том же году его поймали на ночных визитах к Петру Порошенко. Руководитель НАБУ, не желая нести ответственности за провал в работе, препятствовал проведению аудита Бюро и стал источником искусственной конфронтации между правоохранительными органами. Апофеозом его деятельности стал факт разоблачения в 2019 году крышевания ним и его кумом, а по совместительству руководителем главного подразделения детективов Калужинским А. В., хищений в оборонной сфере среди высшего руководства государства", - перечисляет СМИ.

В материале также вспомнили факт, что Сытника признали виновным в суде в совершении коррупционного правонарушения: систематическом отдыхе в охотничьих угодьях Ровенской области за счет приближенного к "смотрящему" за ГП "Укрспирт".

"Он был выгодным прежней власти, ведь дело Укроборонпрома не была случайностью, и результатом халатности или непрофессионализма, как дела Лещенко, Гонтаревой или Злочевского, которые саботировались НАБУ. Эти дела были бартером, которым распоряжался глава Бюро, балансируя между собственными интересами и интересами верхушки государства. Сытник был полезным и желательным руководителем бюро, ведь обеспечивал безнаказанность коррупционеров. Теперь его миссия более серьезная - сохранить награбленное имущество и обеспечить безнаказанность экс-чиновников. Понимает ли руководство государства роль Сытника и будет ли он уволен? Первый шаг к укреплению антикоррупционных органов - увольнение руководителя НАБУ и верхушки органа", - резюмируется в статье.