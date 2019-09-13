Новый блицкриг Зеленского: почему власть хочет распустить ЦИК

В Офисе президента (ОП) остались недовольны работой Центризбиркома на парламентских выборах и решили набрать новую ЦИК. А депутаты от президентской партии "Слуга народа" говорят, что им не нужна ЦИК, которая состоит из представителей прошлой власти. Голосование в Раде за перезагрузку ЦИК может состояться уже 13 сентября. Что же происходит вокруг комиссии на самом деле и является ли законным увольнение членов ЦИК, узнавал "Апостроф".

Высочайшее недовольство

Слоган предвыборной кампании "Слуги народа" "Зробимо їх ще раз" добрался и до Центральной избирательной комиссии. Во вторник, 10 сентября, президент Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии. Свое решение глава государства пояснил недовольством работой действующей ЦИК на парламентских выборах.

"...На протяжении избирательного процесса досрочных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов, относящихся к ее полномочиям, следствием чего... были многочисленные судебные процессы, в которых решения, действия или бездействие Центральной избирательной комиссии были признаны судом противоправными", - говорится в представлении.

Далее приводятся номера представлений ЦИК, касающиеся отказа в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты, которые суд потом отменил. В "Слуге народа" рассказали, что причиной отказов стали споры вокруг автобиографий кандидатов: якобы в них можно было указывать любые сведения, а ЦИК объяснял, что не имеет полномочий на их проверку. Однако, по словам нардепа от "Слуги народа" Алины Загоруйко, после решений суда, которые обязывали комиссию все таки проводить проверку, полномочия сразу же появлялись.

Еще одним фактором стала ситуация в 169-м и 198-м округах. А именно то, как по-разному ЦИК трактовал законодательство в части отмены регистрации кандидатов в народные депутаты. "В одних моментах ЦИК принимала одно решение, а в вопросе кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого принималось диаметрально противоположное решение и отменялась регистрация. И опять-таки судом решение об отмене регистрации было отменено", - рассказала Загоруйко журналистам.

Напомним, что Куницкий баллотировался по Харьковскому округу, где с ним конкурировал депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский, с которым, по слухам, якобы была связана глава ЦИК Татьяна Слипачук.

В самой ЦИК возразили, что, согласно решению суда, Центризбирком не имел целью создать кандидату препятствия в реализации пассивного избирательного права. "Одновременно сообщаем, что решение об отмене регистрации кандидата в ОИО №169 не является беспрецедентным, так как в течение избирательного процесса была отменена регистрация 154 кандидатов в депутаты", - отметили в ЦИК.

А в округе №198 до сих пор не могут выбрать депутата. Так, ЦИК победителем признала Сергея Рудыка. Он даже пришёл в Раду на первое заседание и принял присягу. Но Шестой апелляционный административный суд 28 августа 2019 года признал противоправными действия ЦИК во время регистрации на выборы Сергея Рудыка. А Кассационный административный суд в составе Верховного суда, по иску кандидата от "Слуги народа" Натальи Дьяченко, отменил протокол комиссии о результатах выборов в этом округе.

ЦИК победителем признала Сергея Рудыка Фото: unian

"Хуже точно не будет"

Согласно закону "О Центральной избирательной комиссии", члены ЦИК должны отработать 7 лет. При этом досрочное прекращение полномочий всего состава Комиссии может быть осуществлено Верховной Радой "по мотивированному представлению Президента Украины".

Нынешний состав комиссии был назначен в сентябре 2018 года. Из прошлого состава остались Екатерина Махницкая и Олег Диденко, срок полномочий которых истекает в 2021 году. "Перезагрузиться" предыдущий состав комиссии должен был ещё в 2014 году, когда истёк срок полномочий 13-ти ее членов. Но тогдашняя ситуация в стране и досрочные выборы вынудили политиков внести изменения в закон и дать возможность 13 членам поработать ещё.

Работать им пришлось аж до 2018 года. Ведь пятый президент Петр Порошенко не спешил менять состав ЦИК. Были предположения, что он этого не делает, чтобы иметь управляемых людей на президентских выборах. Но такая ситуация совершенно не устраивала ни других политиков, ни международных партнеров. И уже в январе 2018 года Порошенко и Верховная Рада уволили старых членов ЦИК.

В январе 2018 года Порошенко и ВРУ уволили старых членов ЦИК Фото: unian

Но на этом конфликты не закончились. Началось самое интересное - борьба за представителей в ЦИКе. Согласно законодательству, комиссия формируется по квотному принципу: каждая фракция имеет право представить своего кандидата.

Большинство мест забрала коалиция из "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Оппозиция заявила, что их лишили возможности представить своего кандидата. Среди них - "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". Споры дошли до того, что депутатам пришлось увеличить общее количество членов ЦИК с 15 до 17, дабы удовлетворить все хотелки.

В конечном итоге, место получили все фракции. Но на данный момент в ЦИК входят только 16 человек - на момент формирования не предложила свою кандидатуру фракция "Оппозиционного блока". При этом в "Оппоблоке" утверждали, что всех их людей отклонили в Администрации президента.

По мнению некоторых депутатов прошлого созыва, действующий состав ЦИК является политически ангажированным. "Учитывая то, как этот состав формировался, исходя из политических интересов, то, честно говоря, хуже уже точно не будет", - комментирует "Апострофу" народный депутат VIII созыва Леонид Емец, представлявший фракцию "Народный фронт".

Когда уволят ЦИК

В среду, 11 сентября, состоялось заседание комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, по рассмотрению представления президента об увольнении членов ЦИК. На заседание были приглашены представители комиссии во главе с главой ЦИК, Татьяной Слипачук, которой из-за этого пришлось прервать отпуск в Португалии.

"Все международные наблюдатели, которые отслеживали избирательный процесс, заметили, что многие проблемы, с которыми столкнулась ЦИК, являются проблемами избирательного законодательства и полного беспорядка в судебной практике... Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты, в том числе, в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону", - настаивала глава комиссии.

По её мнению, решение о досрочном роспуске не обосновано, и на все претензии есть аргументы. Также она рассказала, что впервые уровень доверия общества к ЦИК вырос с 40% до 80%. Но кто автор социсследования и когда оно проводилось, Слипачук не сообщила.

Впрочем, несмотря на все доводы, комитет поддержал представление президента и в ближайшее время планируется увольнение членов ЦИК. Не все считают такое решение правильным. Например, глава правления "Общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская полагает, что представление президента не достаточно обосновано и не позволяет называть нарушения ЦИК грубыми и системными.

"Сейчас появилась правовая и практическая возможность иметь независимый орган, на который не будет влиять ни одна группа в парламенте. ЦИК может быть политически нейтральным органом. В то же время, аргументы большинства сегодня, прежде всего "Слуги народа", заключаются в том, что есть новая политическая реальность и под нее нужно сконструировать Центральную избирательную комиссию", - пояснила она журналистам.

Айвазовская отметила, что большинство в комиссии получит "Слуга народа". И это главный минус законодательства о квотном распределении членства в ЦИК.

Айвазовская отметила, что большинство в комиссии получит «Слуга народа» Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В "Слуге народа" соглашаются с этим. Источник во фракции рассказал "Апострофу", что существует готовность изменить закон, но возможно это уже будет после увольнения членов ЦИК. Вопрос, почему же этого не сделали до постановления президента, остаётся открытым. Пока они хотят поставить своих людей везде, где это возможно. ЦИК им нужен на местных выборах, хотя многие эксперты утверждают, что комиссия на местных выборах вряд ли в чем-то окажется полезной.

"Сейчас в "Слуге народа" хотят принять закон, согласно которому партия сможет забирать мандат у своих же депутатов по своему же решению. И не только у списочников, но и у мажоритарщиков. И в таких случаях ЦИК могут использовать", - рассказал "Апострофу" народный депутат VIII созыва Александр Черненко.

Во власти на подобные комментарии реагируют с юмором. "Нужно уметь пользоваться ЦИК", - с улыбкой ответил один из руководителей "Слуги народа".

Сейчас во фракции активно собирают голоса под увольнение действующего состава ЦИК. По закону необходимо 300 голосов, поэтому возможностей одной фракции "Слуги народа" не хватит. С набором голосов пока все сложно. Источники "Апострофа" рассказывают, что в "Европейской солидарности" и "Голосе" не хотят давать голоса, считая решение президента незаконным. Хотя представителям каждой из этих фракций в новом составе ЦИК обещают дать по 1 месту.

Себе "Слуга народа" планирует взять 10-11 мест, по два отдать "Батькивщине" и "Оппозиционной платформе - За жизнь". По состоянию на четверг, 12 сентября, консультации ещё велись. Не решено ещё, будет ли участвовать в этом процессе депутатская группа "За будущее". В "Слуге народа" утверждают, что они не имеют на это права. Хотя в законе говорится, что кандидатов в ЦИК могут предлагать, как фракции, так и депутатские группы.

Голосование за увольнение планируют на пятницу, 13 сентября. Но до этого в "Слуге народа" ждут, когда ЦИК соберётся на заседание и зарегистрирует их кандидата Александра Копыленко, который проходит по списку партии. Копыленко должен стать народным депутатом после досрочного прекращения полномочий Анны Коваленко, которую Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя ОП.

Кто войдёт в новый состав комиссии пока не ясно. Но уже в среду, 11 сентября, на заседании фракции "Батькивщины" пришла бывший член ЦИК Жанна Усенко-Чёрная. О том, что именно она станет одним из кандидатов, никто не подтвердил. Но вряд ли ее появление в кулуарах Рады стало случайным.