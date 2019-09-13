Порошенко рассказал, какие вопросы ему задавали на допросе

В пятницу, 13 сентября пятого президента Петра Порошенко допросили в Государственном бюро расследований, также были переданы его письменные показания.

Об этом сам экс-глава государства сообщил журналистам телеканала "Прямой" на выходе из бюро.

Порошенко отметил, что вопросы касались, национализации "ПриватБанка" и событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда в плен РФ попали украинские моряки, и было принято решение ввести военное положение в ряде украинских областей.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что экс-президент Порошенко несколько раз приходил на допросы в Госбюро расследований по разным делам. В ГБР уведомили, что он проходит в 12 производствах и везде только как свидетель. После одного из допросов на выходе из бюро на него напали неизвестные, которых позже в партии "Европейская солидарность" назвали оплаченными активистами – "мальчиками по вызову".