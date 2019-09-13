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Рада уволила всех членов ЦИК: как голосовали депутаты

пятница, 13 сентября 2019, 12:09
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В пятницу, 13 сентября Верховная Рада приняла решение уволить всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

За указанное решение проголосовали фракции "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", большинство внефракционных нардепов и депутатское объединение "За будущее". Против роспуска ЦИК голосовали "Европейская солидарность" и фракция "Голос".

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук перед голосованием заявил, что решение было принято "по мотивированному представлению президента". Профильный комитет поддержал проект главы государства.

Представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что ЦИК выбирают на 7 лет и предыдущий состав был утвержден международными партнерами. Также он отметил, что представителей комиссии не пригласили перед голосованием и не заслушали их отчет.

"Всегда, когда делается такая политическая расправа, приглашаются члены ЦИК", – отметил он.

Депутат от "Голоса" Сергей Рахманин также подчеркнул, что следовало бы пригласить и заслушать главу ЦИК.

Представитель "Батькивщины" Алена Шкрум заявила, что новый законопроект о реформе формирования ЦИК готовится к рассмотрению в Раде.

Как сообщал "Апостроф", 11 сентября на заседании комитета Верховной Рады поддержали представление президента Владимира Зеленского и в ближайшее время планируется увольнение членов ЦИК.

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