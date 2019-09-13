В партии Зеленского определились с датой выборов: СМИ узнали детали

В парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" было проведено заседание при участии спикера Дмитрия Разумкова, на котором обсуждалась необходимость роспуска Центральной избирательной комиссии до местных выборов, которые ожидаются в 2020 году.

Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на свои источники в партии.

Также на заседании присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук.

Собеседник издания рассказал, что депутатам прояснили необходимость проголосовать за немедленный роспуск Центризбиркома. Руководители партии заявили, что благодаря выборам в апреле 2020 года, президентская политическая сила может укрепиться и на местном уровне.

"Прямо сказали, что это политическая целесообразность и местные выборы в апреле. Поэтому нужен свой ЦИК", - сказал нардеп из "Слуги народа", который попросил не называть его имя.

Как сообщал "Апостроф", 13 сентября Верховная Рада приняла решение уволить всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат. За указанное решение проголосовали члены фракции "Слуга народа" проголосовали в полном составе.