Нардеп засветил в Раде часы почти за 3,5 млн гривен: эксклюзивное фото

В ходе очередного заседания Верховной Рады народный депутат Владимир Кальцев "засветил" свои часы марки Breguet, которые оцениваются в 3,4 миллионов гривен.

Соответствующее фото в зале Верховной Рады сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, на руке у нардепа оказались часы известной швейцарской марки Breguet Classique Complications 3657, их стоимость на официальном сайте – 137 900 долларов. Следует отметить, что в Украине эта сумма составляет 2174 минимальных пенсий.

Владимир Кальцев представляет партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", прошел в парламент по спискам, под №24. В декларации народного депутата говорится, что он имеет крупный бизнес с оборотом более 50 млн гривен, а также несколько квартир и дач, в том числе в оккупированном Крыму. Часы марки Breguetвнесены в декларацию нардепа.

Как сообщал "Апостроф", ранее внефракционный народный депутат Василий Петевка показал в зале парламента наручные часы марки Rolex, стоимость которых свыше 15 тысяч долларов.