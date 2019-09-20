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В сети раскрыли хитрость "Слуг народа" с неприкосновенностью: ничего не отменяется

пятница, 20 сентября 2019, 12:09
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Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин раскрыл уловку депутатов "Слуги народа" по отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом он написал в своем блоге на Украинской правде.

По словам Шабунина, хотя нардепы исключили из Конституции норму об иммунитете народных избранников, в КПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для, например, прослушивания или обыска депутата.

"Если эти нормы не убрать, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать депутатов будет почти невозможно. А как их расследовать, если для следственных действий по ним все равно нужно разрешение Рады? А если нельзя нормально расследовать, то до вручения подозрения и задержания даже не дойдет. И что толку, что подозрение теперь можно без разрешения Рады вручить, если собрать для нее доказательства и дальше будет почти невозможно?!" – объяснил суть уловки он.

По его мнению, похоже, что часть "слуг народа" все же очень хочет сохранить свою депутатскую неприкосновенность.

"Это при том, что и они, и Зеленский обещали ее отменить. Так же они обещали разрешить НАБУ самостоятельную прослушку и отменить поправку Лозового. Все это было в проваленном "слугами" законопроекте", - добавил он.

Он подчеркнул, что после голосования часть депутатов уверяли, что запутались и поверили, что прослушивать их будут без решения суда.

"Большую глупость сложно и представить. Прослушка возможна только с разрешения суда!", – уточнил Шабунин.

Отметим, что провалили голосование за отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и уничтожение "поправок Лозового" 44 "слуги народа", а также фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Оппоблока" полным составом.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.

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