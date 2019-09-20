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Нардеп от "Слуги народа" пришел в Раду в провокативной футболке: эксклюзивное фото

пятница, 20 сентября 2019, 12:42
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Известный украинский журналист и народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский продолжает надевать на заседания Верховной Рады неоднозначные футболки.

На этот раз он явился в здание украинского парламента в белой футболке с надписью #ЗАШКВАР.

Соответствующее фото опубликовал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Что именно хотел показать Дубинский такой надписью пока неизвестно. При этом на одно из заседаний парламента он надел футболку с героями комиксов, чем вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Напомним, что внефракционный народный депутат Василий Петевка носит наручные часы, стоимость которых может просто шокировать рядовых жителей Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Задорожный засветил в Верховной Раде дорогие часы.

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