Работала в Кабмине Гроймана: что известно о еще одном новом заме главы ОПУ Богдана

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понедельник, 23 сентября 2019, 13:59
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Юлию Ковалив – экс-заместительницу главы Министерства экономического развития и торговли.

Указ об этом №714 / 2019 от 20 сентября был опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - отмечается в документе.

Юлия Ковалив родилась 1985 в Ивано-Франковске. Училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" на факультете экономических наук, и в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 26 июня 2015 по ноябрь 2016 года занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли. Затем стала членом наблюдательного совета "Нафтогаз Украины".

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября глава государства Владимир Зеленский назначил активистку Майдана и советницу в Минобороны Анну Коваленко заместительницей руководителя Офиса президента.

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