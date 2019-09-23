Стало известно о кадровых ротациях в окружении Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко собирается уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я попросил написать заявления (об увольнении - ред.) и одного, и другого. Сейчас обязанности перераспределены между другими заместителями. Часть ответственности лежит теперь на Максиме Бахматове. Сейчас мы подаем документы в Кабмин", - сказал Кличко на мероприятии, поблагодарив чиновников за работу.

При этом, мэр Киева отметил, что без согласования Кабмина не может ни назначить, ни уволить своих заместителей. Он добавил, что сейчас может назначить Бахматова лишь на должность советника, но ждет санкции с КМУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кличко сделал срочное обращение к Раде.