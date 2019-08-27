Сто дней конфликтов и скандалов: что успел сделать президент Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский получил колоссальную поддержку избирателей на президентских выборах, собрав более 73% голосов. Во многом это была даже не столько поддержка самого Зеленского, сколько желание сменить прошлую власть, к которой у украинского общества накопилось много претензий. Поэтому к Зеленскому, как президенту, теперь обращено немало ожиданий. Идя на пост главы государства, Владимир Зеленский со своей командой анонсировал много изменений. Что удалось реализовать за первые сто дней правления нового президента, анализировал "Апостроф".

"План ста дней" – это придуманная технологическая штука, которую всегда использовали, пытаясь показать свою эффективность... Президент не приходит на сто дней. Президент приходит на тот строк, который ему отведен Конституцией. Понятно, что есть какие-то промежуточные моменты, а есть результаты его работы на этом посту и их мы увидим позже, значительно позже”, - именно так на вопрос о плане президента Зеленского на первые сто дней работы ответил в интервью "Апострофу" глава его партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В целом эти слова - квинтэссенция того, что последние недели говорят симпатики Владимира Зеленского: еще не прошло достаточно времени для того, чтобы говорить о реальных результатах и что президент оказался в самой непростой ситуации, если сравнивать с его предшественниками. По словам сторонников президента, заняв должность главы государства, Зеленский попал фактически в беспрецедентную ситуацию, работая без "своей" Верховной Рады, "своего" Кабинета министров и "своих" руководителей силовых структур.

Досрочные выборы

Хотя кое-что за это время Владимир Зеленский все-таки успел сделать. Например, разогнать Верховную Раду, о чем он и объявил в своей инаугурационной речи с трибуны парламента. Формально причиной для этого стало отсутствие коалиции в парламенте с 2016 года. Именно эта причина была в Указе президента, хотя главное, конечно, было то, что Зеленский просто хотел получить свое большинство в Раде. На волне успеха с выборами президентскими, было не с руки ожидать очередных выборов парламента, которые должны были пройти только осенью.

Итого, уже 29 августа пройдет первое заседание обновленной Верховной Рады, где у Зеленского будет самая большая фракция в количестве почти 250 "слуг народа". И теперь уже не получится оправдываться отговорками о том, что на принятие нужного решения у партии власти не будет голосов.

Офис президента

Кое-что успел сделать Зеленский и в кадровой политике. Например, обновить Администрацию президента, которую позже переименовали в Офис президента. Сделано это было для того, чтобы близкий к Зеленскому юрист Андрей Богдан, который подпадал под закон о люстрации, смог занять пост главы президентского офиса. Кроме того, Зеленский назначил своего друга детства и близкого соратника, Ивана Баканова, временно исполняющим обязанности главы СБУ, фактически задвинув на задний план ранее возглавлявшего службу Василия Грицака.

Также, Зеленский успел обновить местную власть, о чем уже писал "Апостроф", расставив на должности глав облгосадминистраций во многих областях "своих" людей. Линия губернаторов всегда считалась президентской вертикалью, потому такой шаг был ожидаемым. Новые руководители теперь есть в Луганской, Донецкой, Киевской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской и Черкасской областях. В ближайшее время будут представлены председатели Винницкой, Запорожской и Ровенской областных администраций.

Неоднозначная ситуация возникла вокруг мэра Киева и главы Киевской горадминистрации Виталия Кличко. Глава Офиса президента Андрей Богдан предложил правительству уволить Кличко с должности главы администрации, но Кабмин не стал рассматривать этот вопрос, что, впрочем, не помешало соратнику президента устроить публичную перепалку с Кличко в соцсетях.

Также, Зеленский несколько обновил состав Минской трехсторонней группы, вернув туда экс-президента Леонида Кучму и Романа Безсмертного. Последнего, правда, потом исключили, о чем Безсмертный узнал из СМИ.

Свой среди чужих

Но более всего, пожалуй, первая стодневка президента запомнится обилием скандалов и конфликтов. Иногда, их участником становился сам президент, иногда — люди из его команды, как например, в случае с фейковой отставкой главы ОПУ Андрея Богдана или его скандальным заявлением о том "что власти не нужны журналисты".

Президент Владимир Зеленский, по-видимому, еще не успел отойти от образа шоумена, а потому многие его визиты в регионы и рабочие совещания больше походили на съемки роликов "Вечернего квартала", чем на реальную работу президента. Например, в Борисполе он поскандалил с секретарем горсовета Ярославом Годунком, назвав его разбойником. А после прозвучали уже ставшие знаменитыми слова "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого чёрта… Мне надо закончить с этим человеком".

Досталось от Зеленского и руководителю Николаевской ОГА Вячеславу Боню, которому он в ультимативной форме сказал "писать заявление", потому что "все мне говорят, что Николаев — самый бандитский город. Это нормально? Для чего вы вообще работаете?". Такие действия президента пока "на ура" заходят его электорату, о чем свидетельствуют восторженные отзывы в соцсетях.

Разведение войск и освобождение пленных

Кое-какие изменения произошли и на Донбассе. 26 июня состоялось разведение войск в районе Станицы Луганской. По данным командования ООС, украинские военные отошли на 300-400 метров.

"Я надеюсь, что эту практику мы сможем использовать и расширять на всю территорию линии разграничения", - заявил в интервью "Апострофу" Дмитрий Разумков.

Результаты переговоров об обмене заключенными, если таковые будут, также можно будет причислить к достижениям президента Зеленского. По предварительной информации, обмен по схеме 33 на 33 может состоятся уже 28 или 29 августа. Украинских политзаключенных, которых, предположительно, готовят на обмен, собрали в московском "Лефортово", а в Киев приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Но в целом, первые значительные результаты президентства Зеленского следует ожидать только с осени, когда заработает новая Верховная Рада, будет сформирован Кабмин, с близкими Владимиру Зеленскому премьер-министром и министрами, будет назначен новый генпрокурор.

Фактически, с этого момента вся полнота ответственности ляжет на Зеленского и его команду. У президента заверяют, что не боятся такой ответственности. Важно, чтобы рядом с отсутствием страха следовали и реальные действия, ведь кредит доверия украинского общества исчерпывается очень быстро.