Князев заявил об уходе в отставку

Глава Национальной полиции Сергей Князев ушел в отставку. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в Киеве, который состоялся 24 сентября.

Во время общения с журналистами он отчитался за успехи работы полиции. Затем он объявил о сложении полномочий, поблагодарил присутствующих и покинул зал.

"Я очень люблю свою работа. Я полностью отдаю и отдавал себя ей", - сказал он на прощание.

Слухи об отставке Князева появились в середине сентября. По некоторым данным, глава Национальной полиции неделю назад передал заявление министру внутренних дел Арсену Авакову.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев дал комментарий по поводу инцидента с его бывшей женой и якобы незадекларированной крупной суммой валюты на границе с Польшей.