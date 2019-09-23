Глава Нацполиции объяснился за "задержание" экс-жены на границе с Польшей

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев дал комментарий по поводу инцидента с его бывшей женой и якобы незадекларированной крупной суммой валюты на границе с Польшей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Князева, он и его бывшая жена стали объектами "информационной атаки". Глава Нацполиции рассказал, что его жена работает в крупной строительной компании "Атлант" и пересекала границу вместе с руководителем компании – Вадимом Каганом.

"На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", – пишет Князев.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее журналисты назвали основные кандидатуры на увольнение среди топ-чиновников после задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.