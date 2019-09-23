Сало надо перепрятать: в сети ажиотаж вокруг слухов об отставке главы Нацполиции

Появилась информация о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков якобы уже подписал рапорт об увольнении Сергея Князева, бывшую жену которого задержали 23 сентября на границе с Польшей с крупной суммой наличной валюты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп и журналист Александр Дубинский.

"Выяснил по своим каналам, что Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнению Князеву, экс-жена которого днями попалась с 0.5 (0.65) млн евро на польской границе. То есть, имеем классический пример вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке. Типа, успеть протащить 0.5 под полой мундира", – пишет Дубинский.

В комментариях пользователи активно обсуждают "инсайд" нардепа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев дал комментарий по поводу инцидента с его бывшей женой и якобы незадекларированной крупной суммой валюты на границе с Польшей.