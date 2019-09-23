У Зеленского внезапно заговорили об отмене курса на НАТО: сеть в гневе

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что НАТО не ждет Украину в своих рядах, а Россия – не позволит войти в Альянс.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "112".

"Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ (план действий по членству – ред.). Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит", – сказала Верещук.

По ее словам, у Украины есть желание стать членом НАТО, однако ее не принимают.

"Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут", – говорит нардеп.

Верещук добавила, что Украина движется к переходу на стандарты НАТО, однако политическая часть интеграции пока под вопросом. Нардеп считает, что Россия имеет влияние на западных партнеров и может заблокировать попытки вступить в Альянс.

"Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам «позволит», если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России", – заявила она.

В качестве примера, нардеп привела Финляндию, которая не фиксирует сближение с НАТО на законодательном уровне, чтобы избежать напряженности с РФ.

В сети с неодобрением отнеслись к заявлениям нардепа.

Напомним, подробнее о евроинтеграции Украины читайте в материале "Апострофа": Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба.