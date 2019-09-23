RU  UA  EN

понедельник, 23 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 сентября

20:45
Россию отстранили от участия в чемпионате мира
20:25
Усик - Спонг: прогноз букмекеров на бой
20:18
У Зеленского внезапно заговорили об отмене курса на НАТО: сеть в гневе
20:04
20 млн долларов за беременность: известный спортсмен рассказал о личной сделке с Мадонной
19:47
Украина приняла жесткое решение о работе в ПАСЕ: что пишут в сети
19:30
Место огненного ЧП в Киеве сняли с дрона: впечатляющее видео
19:18
Им все можно: Порошенко возмутил сеть хамством на дороге, видео
19:16
​Госстат заявил о падении промышленного производства в августе: названы цифры
18:58
Зеленский рискует многим: эксперт назвал подводные камни визита в США
18:51
Marvel выпустил новый короткометражный мультфильм о Человеке-пауке: видео
18:49
В США высказались по поводу переговоров с Россией по Донбассу
18:35
В Украину таинственно вернулся виновник драки с экс-нардепом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского внезапно заговорили об отмене курса на НАТО: сеть в гневе

понедельник, 23 сентября 2019, 20:18
переглянути новину українською

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что НАТО не ждет Украину в своих рядах, а Россия – не позволит войти в Альянс.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "112".

"Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ (план действий по членству – ред.). Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит", – сказала Верещук.

По ее словам, у Украины есть желание стать членом НАТО, однако ее не принимают.

"Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут", – говорит нардеп.

Верещук добавила, что Украина движется к переходу на стандарты НАТО, однако политическая часть интеграции пока под вопросом. Нардеп считает, что Россия имеет влияние на западных партнеров и может заблокировать попытки вступить в Альянс.

"Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам «позволит», если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России", – заявила она.

В качестве примера, нардеп привела Финляндию, которая не фиксирует сближение с НАТО на законодательном уровне, чтобы избежать напряженности с РФ.

В сети с неодобрением отнеслись к заявлениям нардепа.

Напомним, подробнее о евроинтеграции Украины читайте в материале "Апострофа": Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: