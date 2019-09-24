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Занялось саботажем: руководство Минздрава попало в скандал после ухода Супрун

вторник, 24 сентября 2019, 16:47
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Действующие руководители Министерства здравоохранения после ухода бывшей исполняющей обязанности главы ведомства Ульяны Супрун на три недели заблокировали работу ряда медицинских структур и отказываются утверждать важные для дальнейшего проведения реформы документы.

Об этом сообщила гендиректор директора планирования и евроинтеграции в МОЗ Ирина Литовченко в Facebook.

Она уточнила, что такие действия чиновников министерства приведут к подрыву обеспечения лекарствами и транспортом региональных структур МОЗ.

"Работа министерства фактически парализована более трех недель: не подписываются документы по закупкам и поставки лекарств для тяжелобольных пациентов; блокируются закупки машин экстренной медицинской помощи в пилотных регионах, поэтому они не смогут закупить машины экстренки, в том числе Донецкая область, где ведутся боевые действия; приостановлен процесс автономизации Института рака, Института сердца, ОХМАТДЕТ, Институт детской кардиологии им. Емца, блокируются нормативные акты, необходимые для запуска следующего этапа медреформы на уровне амбулаторной и специализированной медицинской помощи; блокируются нормативные документы и решения для работы Национальной службы здоровья - это финансирование более 1000 медицинских учреждений первички и программа "Доступные лекарства"; не утверждается реестр цен на Нацперечень, что позволит избежать завышения цен на лекарственные средства, закупаемых медицинскими учреждениями самостоятельно через систему Prozorrо, благодаря которому заведения смогут обеспечить больше бесплатных лекарств для своих пациентов во время лечения в стационаре", - отметила она.

Она заявила, что планирует оформить соответствующее обращение в формате письма к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию.

"Обращаемся к премьер-министру и просим его стать посредником в таком диалоге в кратчайшие сроки для продолжения реализации медицинской реформы", - добавила Литовченко.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа главный эксперт медицинской группы Реанимационного Пакета Реформ Зоряна Скалецкая была назначена министром здравоохранения Украины.

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