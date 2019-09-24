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Звезда "Квартала 95" сделал интересное замечание о состоянии Зеленского: опубликовано видео

вторник, 24 сентября 2019, 11:19
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Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой поделился впечатлениями от разговора с бывшим коллегой, президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Кошевой сообщил в интервью программе "ЖЗЛ", опубликованному на YouTube.

"Он немного устал, мне кажется. По крайней мере по голосу слышно, что пытается казаться бодрым. Ну, сложно-сложно. Ну, думаю, он знал, куда шел", - сказал Евгений.

Как сообщал "Апостроф", Кошевой объяснил, почему Зеленский мечтает съехать из Офиса президента и отметил, что это неуютное громоздкое здание, которое напоминает СССР.

Также, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан поразил сеть шутливым фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым "премьер-министром", актером "Квартала 95" Евгением Кошевым.

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