Звоните в НАБУ: сеть взорвалась комментариями и шутками из-за данных о визите Богдана в Россию

В сети пользователи активно обсуждают расследование журналистов, которые узнали, что глава Офиса президента Андрей Богдан с Николаем Азаровым в 2013 году летали в РФ.

Об этом пишут в социальных сетях и публикуют смешные картинки.

Пользователи интернета прокомментировали данную новость, написав, что во власти одни и те же лица и ничего не меняется.

Напомним, стало известно, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Азаровым летал на переговоры в Россию в ноябре 2013 года. Также в разгар Майдана Азаров наградил Богдана почетной грамотой Кабинета министров.

Как сообщал "Апостроф", журналисты сделали выписку из госреестра всего имущества, которое записано на главу Офиса президента Андрея Богдана.