Спикер Зеленского объяснилась за бойцовский прием против журналиста

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила инцидент с участием журналиста "Схем" Сергея Андрушко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому личное пространство первого лица - это его/ ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, прикидываясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - написала она.

Мендель уточнила, что она "его не толкала и не бросалась, а останавливала".

"Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - добавила пресс-секретарь.

В сети тут же стали обсуждать разъяснения спикера.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети впечатлило эмоциональное видео спикера Зеленского.