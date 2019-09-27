В сети обсуждают новое видео с "рукоприкладством" спикера Зеленского

Пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель словили на новом неприятном инциденте, помимо случая с журналистом "Схем" Сергеем Андрушко.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Схемы: коррупция в деталях" в Twitter.

"Вот еще один эпизод, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель буквально физически оттягивает журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера от Владимира Зеленского, препятствуя ему задать вопрос президенту", - говорится в подписи к кадрам.

Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.



Публікуємо повне відео інциденту з перекладом pic.twitter.com/mznKwVRqOP — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) September 27, 2019

Уточняется, что этот инцидент произошел на полях форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Украинцы бурно обсудили инцидент, осудив поведение Мендель.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мендель рассказала о любовной драме из-за работы у Зеленского. В интервью она отметила, что совсем недавно была в отношениях.