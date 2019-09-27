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Замешан Богдан: появились детали, почему Данилюк подал в отставку

пятница, 27 сентября 2019, 15:12
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк мог написать заявление об отставке из-за затяжного конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом сообщается на канале "УП. Off the record" в Telegram.

"Александр Данилюк написал заявление об отставке. Причина - в конфликте с главой Офиса президента Андреем Богданом, который длится уже несколько месяцев", - пишут журналисты.

Отмечается, что Данилюк был не согласен с "методами" Богдана на его должности. В то же время в президентской канцелярии ставят под сомнение эффективность работы секретаря СНБО на должности.

Также в ОПУ обсуждался перевод Данилюка на должность посла в США, однако от этой идеи отказались.

"В окружении главы СНБО рассказывают, что Данилюк не смог смириться с методами управления в стиле Богдана. В Офисе президента говорят о Данилюке как о малоэффективном менеджере. "Он никакой и плетёт интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно", - отмечается на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Офисе президента Украины подтвердили, что Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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