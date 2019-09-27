Где Богдан: журналистка указала на интересный момент в переговорах Зеленского и Трампа, фото

Глава Офиса президента Андрей Богдан отсутствовал в составе украинской делегации на встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в своем Telegram канале сообщила журналистка Соня Кошкина.

По ее словам, встречи между президентами стран традиционно состоят из двух частей. На первой, официальной части, присутствуют также члены делегаций.

"И вот это - самое интересное. Особо важна рассадка - в точности отображает иерархию в команде главы государства (случайностей на таком уровне не бывает), статус людей в данной конкретной поездке. Значит, смотрим с украинской стороны. Ближе всех к Зеленскому Сергей Шефир. Далее Вадим Пристайко и Андрей Ермак (логично). Дипломат Игорь Жовква, Давид Арахамия, Юля Ковалив и наш посол при ООН Ельченко (пользуясь случаем, хочу сказать, что он невыразимо крут). Ничего ли вас не смущает в этом представительстве? Меня - да. Отсутствие Андрея Богдана. Который так не любит отдаляться от президента хоть на шаг", – пишет Кошкина.

При этом, журналистка напоминает, что в самой поездке Зеленского в Нью-Йорк Богдан участвовал, о чем свидетельствуют фото из Генассамблеи ООН. Причины отсутствия постоянного спутника Зеленского на встрече с Трампом пока неизвестны.

"И ещё интересно. Когда Зе вышел к украинской прессе, в углублении справа от него (камеры это место "не видят") стояли все те же Шефир и Ермак, на которых он - время от времени - озирался, "сверял часы", – добавила Кошкина.

Напомним, подробнее о встрече Зеленского и Трампа читайте в материале "Апострофа": Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: все детали визита в США.