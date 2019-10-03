Недосчиталась: модель-помощница Тищенко оконфузилась из-за вопроса о нардепах

Помощница народного депутата от президентской партии "Слуга народа" Николая Тищенко Марьяна Михолап оконфузилась, не сумев ответить на простые вопросы, связанные с украинской политикой.

Интервью с девушкой выложило издание "Обозреватель".

Так, Марьяна не смогла назвать фамилию первого президента Украины, при этом правильно назвав его имя.

"Кучма. Нет, нет, нет…. Сейчас, его Леонид звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго… После Кучмы сразу Ющенко и Янукович", - отметила она.

Также помощница народного депутата не сумела ответить на вопрос о численности народных депутатов в парламенте. Очевидно, она посчитала, что инициатива партии "Слуга народа" о сокращении количества нардепов до 300 в парламенте уже реализована. Напоследок она не угадала количество членов фракции "Слуга народа" в Раде.

"Я знаю, что сейчас сократили, сейчас 300… Так, от "Слуги народа" зашло 242 депутата (254 – "Апостроф")", - сказала журналисту Михолап.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что 22-летняя модель и помощница нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко на сайтах поиска работы искала вакансию репетитора, а в 2017 году участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина".