Слишком большой дядя: Кива интересно отреагировал на скандал из-за своего поведения в Раде

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал видео, на котором он якобы мастурбирует в Раде.

В комментарии УНИАН политик назвал видео фейком.

"Ну, мужчина поправил член, и что?.. А то, что кто-то взял и его, допустим, через монтаж продлил, ну и что? Так это фейк, этим люди занимаются, это их хлеб. Это фейки – и они их едят", – утверждает Кива.

Кроме того, нардеп не видит "ничего страшного в том, что поправил брюки и подтянул носки". "Дальше – это воспаленная реакция человека, который монтировал, и дальше – это воспаленные восприятие и фантазия тех, кому это п*д как интересно", – заметил Илья Кива.

Народный депутат считает ситуацию не стоящей внимания и подчеркивает, что он "слишком большой дядя, чтобы реагировать на такую ерунду".

Как сообщал "Апостроф", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после инцидента с Ильей Кивой интересно потроллил депутатов.