В сети забавной фотожабой показали объяснение "формулы Штайнмайера" Зеленским

Страсти вокруг согласования в Минске "формулы Штайнмайера" по Донбассу не утихают уже несколько дней. В тоже время, несмотря на накал страстей и митинги, прокатившиеся по всей стране, украинцы находят в этой теме и поводы для юмора.

В сети опубликовали искрометную фотожабу на президента Украины Владимира Зеленского, который так и не смог во время брифинга внятно объяснить, в чем суть "формулы Штайнмайера" для Донбасса.

Так, на фото можно увидеть президента, который сидит в кресле интеллектуальной передачи Кто хочет стать миллионером и ему задают вопрос о значении "формулы Штайнмайера" для Украины. В качестве ответов на вопрос ему предлагаются довольно размытые ответы.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Информационная катастрофа: в чем еще Зеленский проиграл Путину.