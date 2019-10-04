Рада приняла скандальный закон, связанный с неприкосновенностью депутатов

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым ранее предлагалось разрешить прослушку народных депутатов.

Законопроект №1009 поддержали 330 парламентариев.

Законом внесены изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. Фактически это является правом на прослушку.

Ранее этот законопроект предусматривал также изменения в закон о статусе народного депутата, согласно которым с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных действий.

Однако на этапе второго чтения от этих изменений отказались, оставив ныне действующий порядок получения санкций на обыск нардепов.

В общем количестве законопроект к повторному второму чтению получил 279 поправок.

Как сообщал "Апостроф", раньше в кабинете директора ГБР Романа Трубы обнаружили аппаратуру для прослушивания.